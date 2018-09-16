В чешских городах стартовала «Европейская неделя мобильности»

Несколько десятков городов Чешской Республики присоединились к кампании «Европейская неделя мобильности», которая проводится в стране уже в 17-й раз. Цель мероприятия — поддержать альтернативные автомобилю способы передвижения, положительно сказывающиеся на здоровье и служащие для защиты окружающей среды. Неделя завершится 22 сентября Европейским днем без автомобиля.

В этом году девизом Европейской недели мобильности стал лозунг «Мультимодальность – выбирай и двигайся», который призывает максимально использовать альтернативные возможности передвижения и транспортировки с точки зрения расходов, скорости и комфорта, одновременно способствуя снижению загрязнения окружающей среды и повышения качества жизни.