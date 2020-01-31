Архив передач

В чешских городах пройдет «Ночь отелей»

Эва Туречкова
31-01-2020
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Увидеть свой город глазами иностранцев - такое ощущение могут в пятницу испытать жители Праги, Брно, Оломоуца, Карловых Вар, Остравы, Чешского Крумлова и Кутной Горы, то есть городов, которые подключились к мероприятию «Ночь отелей».

В акции задействованы около 155 гостиниц, которые предлагают местным жителям более двух тысяч номеров по особой скидке, в знак благодарности за снисходительное отношение к повышенному уровню туризма в их городах в течение всего года.

Для участников мероприятия подготовлена сопроводительная программа – кулинарные шоу или экскурсии в технические помещения отелей, а также скидки на посещение главных достопримечательностей.

 
 
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