В чешских городах пройдет «Ночь отелей»

Увидеть свой город глазами иностранцев - такое ощущение могут в пятницу испытать жители Праги, Брно, Оломоуца, Карловых Вар, Остравы, Чешского Крумлова и Кутной Горы, то есть городов, которые подключились к мероприятию «Ночь отелей».
В акции задействованы около 155 гостиниц, которые предлагают местным жителям более двух тысяч номеров по особой скидке, в знак благодарности за снисходительное отношение к повышенному уровню туризма в их городах в течение всего года.
Для участников мероприятия подготовлена сопроводительная программа – кулинарные шоу или экскурсии в технические помещения отелей, а также скидки на посещение главных достопримечательностей.
Чешский тренажер виртуальной реальности для ВВС США
Чешский биохимик изобрёл новый точный метод определения алкоголя в крови
Искусственный интеллект made in Czech Republic против болезни Паркинсона
«Индекс восприятия коррупции» – Чехия съехала вниз
90 лет назад в Праге появился первый автоматический светофор