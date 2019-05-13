В чешских детских садах растет количество детей двухлетнего возраста

Антон Каймаков
13-05-2019
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Общее количество детских садов в Чехии за 10 лет разрослось на 10%. В настоящее время детские дошкольные учреждения посещает около 364 тысяч ребятишек, что 20% больше, чем 2008-2009 годах. На 75% в детских садах увеличилось количество воспитанников двухлетнего возраста. Ныне таковых 45 374. Статистику опубликовало Министерство образования Чехии.

Исторически первый детский сад в чешских землях появился в 1869 году. Открыли его при костеле Якуба в Праге благодаря усилиям Марии Ригровой-Палацкой. Детский сад работал по принципу благотворительной организации.

 
 
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