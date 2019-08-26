В Чернинском дворце проходит совещание послов Чехии за рубежом

Эва Туречкова
26-08-2019
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В пражском Чернинском дворце проходит ежегодное совещание высших дипломатических представителей Чехии за рубежом. На встрече послов в понедельник выступил с речью также глава чешского правительства Андрей Бабиш, который коснулся таких тем, как Евросоюз и его бюджет, брексит, защита климата, политический спор вокруг смены министра культуры.

Премьер призвал присутствующих, чтобы они во время своей службы за рубежом распространяли доброе имя Чехии и озвучивали ее достижения.

Бабиш выразил уверенность, что Чехия - страна огромных перспектив, которая богатеет и возвращает себе престиж времен Первой республики.

 
 
 
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