В Челябинске осквернили памятник чехословацким легионерам

Неизвестные вандалы осквернили памятник чехословацким легионерам, установленный в 2011 году на Привокзальной площади Челябинска. На плите выгравированы фамилии 262 солдат, погибших в 1918-1919 гг. По памятнику было нанесено несколько ударов кувалдой, вандалы рядом развернули баннер с надписью «За Конева ответите!», сообщает «Эхо Москвы». Было возбуждено уголовное дело по факту вандализма.

«Памятник чехословацким легионерам в Челябинске был осквернен и в прошлом, еще до его официального установления неизвестные облили его красной краской. Другие случаи произошли в Иркутской области, в Култуке и на ж/д станции Половина. Подобные инциденты стандартно решаются таким образом, что МИД Чехии направляет во внешнеполитическое ведомство РФ ноту, после чего российская сторона рано или поздно обеспечивает ремонт памятника», - сообщил Radio Prague International Милан Мойжиш из Чешской общины легионеров.