В церемонии прощания с известной певицей Эвой Пиларовой приняли участие триста человек

Около трехсот человек пришли попрощаться с популярной певицей Эвой Пиларовой, ушедшей из жизни 14 марта в возрасте 80 лет, в базилику Вознесения Девы Марии на пражском Страгове. Во время панихиды дважды прозвучала «Аве Мария», одно из произведений в репертуаре одной из самых ярких исполнительниц на чешской поп-сцене, объехавшей с концертами почти весь мир.

Наряду с близкими певицы, на церемонии прощания присутствовали певцы Штефан Маргита, Гана Загорова, актриса Иржина Богдалова, министр культуры Любомир Заоралек.

Похороны «первой леди чешского джаза», исполнявшей произведения разного жанра, состоялись 18 марта в пражском районе Ржепы, в часовне Дома св. Карла Боромейского. Ввиду чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавируса, в них, однако, приняли участие лишь одинадцать человек из числа ближайших родственников, поэтому супруг Эвы Пиларовой Ян Коломазник после окончания ЧП принял решение о проведении более достойного прощания с певицей во время панихиды.