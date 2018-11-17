В центре столицы состоялось костюмированное шествие

Эва Туречкова
17-11-2018
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В субботу после полудня в центре столицы состоялось сатирическое костюмированное шествие, организаторы которого поставили перед собой цель привлечь внимание прохожих к наболевшим вопросам бытового характера, к таким как пробки на дорогах и чрезмерное употребление пластика.

В толпе следовали люди, одетые в пальто из пластика, внимание привлекала пятиметровая маска с изображением куклы Барби и, например, реплика железнодорожного моста в районе Вытонь, судьба которого остается под вопросом. Шествие прошло под живую музыку.

 
 
 
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