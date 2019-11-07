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В Центре славянских культур в Москве открылся Месяц чешской культуры

Катерина Айзпурвит
07-11-2019
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Как сообщает посольство Чешской Республики в РФ, 6 ноября 2019 г. в Центре славянских культур в Библиотеки иностранной литературы в Москве открылся Месяц чешской культуры. На открытии присутствовали гендиректор Библиотеки иностранной литературы М. Шепель и заместитель посла Чешской Республики в Российской Федерации Л. Веселы.

Заместитель директора Чешского центра в Москве Н. Яицкая рассказала гостям о выставке «Три для в Праге» известного российского архитектора С. Чобана.

В течение ноября читатели библиотеки смогут познакомиться с чешской культурой, языком, историей и переводами чешских книг. Мероприятия проходят при поддержке Чешского центра в Москве и Общества братьев Чапеков. В рамках программы пройдет показ фильма «Я обслуживал английского короля» режиссера Иржи Менцеля.

 
 
 
 
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