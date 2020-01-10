Архив передач

В центре Праги запретят ездить на электросамокатах по пешеходным зонам

Катерина Айзпурвит
10-01-2020
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Район Прага-1 намерен запретить передвигаться по пешеходным зонам на электросамокатах. От пешеходов поступают многочисленные жалобы на неудобства, которые создает их движение по тротуаром и парковка. Как сообщил районный советник по транспорту Давид Скала, компания Lime, предоставляющая в аренду подобные самокаты, не выполнила ни одно из требований городских властей.

При этом запрет не будет распространяться на педальные и электрические велосипеды и обычные самокаты. Для пользования собственными электросамокатами пражанам придется получать специальное разрешение от администрации центрального района столицы.

 
 
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