В центре Праги угощают рыбным супом и грибной кашей

В понедельник, 23 декабря, в преддверии Сочельника чешские политики на Староместской площади угощали всех желающих рождественскими блюдами. В честь приближающегося праздника было приготовлено 2000 порций рыбного супа и 1000 порций грибной каши «Куба». Люди ждали еды в очередях, многие из них приносили с собой специальные пластиковые контейнеры и забирали угощение с с собой.

Ожидание в очередь не обошлось без ссор и толчков. Люди начали собираться перед палатками, где раздавали рождественское угощение, примерно за двадцать минут до официального начала мероприятия. В очереди было много пожилых людей, который начали возмущаться и требовать, чтобы еду выдали как можно быстрее. Кроме того, возникло несколько споров из-за мест в очереди, люди начали толкаться.

По традиции рыбный суп и грибную кашу в Сочельник подают бездомным и малоимущим. В этом году в традиции решили поучаствовать обычные жители Праги и гости столицы. Организаторы отметили, что сожалеют о том, что даже столь добрая традиция не обошлась без междоусобиц и перепалок.