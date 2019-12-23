В центре Праги угощают рыбным супом и грибной кашей

В понедельник, 23 декабря, в преддверии Сочельника чешские политики на Староместской площади угощали всех желающих рождественскими блюдами. В честь приближающегося праздника было приготовлено 2000 порций рыбного супа и 1000 порций грибной каши «Куба». Люди ждали еды в очередях, многие из них приносили с собой специальные пластиковые контейнеры и забирали угощение с с собой.
Ожидание в очередь не обошлось без ссор и толчков. Люди начали собираться перед палатками, где раздавали рождественское угощение, примерно за двадцать минут до официального начала мероприятия. В очереди было много пожилых людей, который начали возмущаться и требовать, чтобы еду выдали как можно быстрее. Кроме того, возникло несколько споров из-за мест в очереди, люди начали толкаться.
По традиции рыбный суп и грибную кашу в Сочельник подают бездомным и малоимущим. В этом году в традиции решили поучаствовать обычные жители Праги и гости столицы. Организаторы отметили, что сожалеют о том, что даже столь добрая традиция не обошлась без междоусобиц и перепалок.
Бедржих Грозный – чех, раскрывший тайну хеттского языка
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
Чехия депортировала 4-х иностранцев, проживавших в зданиях, находящихся в распоряжении посольства РФ
Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
«Принудительный труд в Третьем рейхе». Война и судьбы в рисунках