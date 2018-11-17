В центре Праги проходят как культурные акции, так и демонстрации

Эва Туречкова
17-11-2018
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Тысячи людей, требующие отставки Андрея Бабиша с поста премьера Чехии направились в субботу во второй половине дня с Градчанской на Староместскую площадь, сообщает чешское информагентство ЧТК. Ситуация, наоборот, успокоилась на Национальном проспекте (Národní třída). К памятнику в течение дня пришли поклониться как политики, так и многие общественные и культурные деятели. Римско-католический епископ Зденек Вассербауэр на месте прочитал молитву. После ее завершения присутствующие спели чешский и словацкий гимны.

Тысячи людей сосредоточены также в районе Площади Республики, Юнгмановой улицы и Вацлавской площади, где проходят концерты, авторские чтения и другие культурные мероприятия.

Акции памяти студентов, ставших жертвами нацистских расправ в ноябре 1939 года, проводятся традиционно в районе Альбертов и на Житной улице.

 
 
 
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