В центре Праги произошел сильный пожар

Вечером 22 декабря в центре Праги в районе Винограды вспыхнул пожар, на место были отправлены четыре пожарных бригады. Улица, в которой находилось здание, была перекрыта, а из дома было эвакуировано 18 человек, которые были переданы для профилактического осмотра в машины скорой помощи.

Причины пожара выясняются. Предварительная оценка ущерба составляет около 100 тысяч крон (приблизительно 4 тысячи евро).