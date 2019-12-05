В центре Праги открылся каток

В канун Рождества на пражской улице Фруктовый рынок вновь открылся временный каток, который здесь традиционно появляется каждую зиму. Кататься на искусственном льде можно каждый день с десяти утра до девяти вечера вплоть до 31 января будущего года.
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