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В центре Праги откроются новые рынки и кафе под открытым небом

Эва Туречкова
23-05-2020
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В самом центре Праги - в районе Мала-Страна - в июне откроется новый фермерский рынок. Администрация Праги намерена постепенно возобновить традицию еженедельных ярмарок в местах, некогда для этого предусмотренных. Так, пункты продажи сельхозпродукции под открытым небом в обозримом будущем снова появятся также на Гавелском тржиште (Havelské tržiště), где в минувшие годы можно было приобрести, в основном, сувениры для туристов. Готовится реконструкция Староместской тржнице (Staroměstská tržnice).

Начиная с субботы, 23 мая, в Праге перекрыто движение на набережной Сметаны в направлении к Карловым-Лазням. На проезжей части откроются кафе и рестораны под открытым небом.

 
 
 
 
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