В центре Праги могут запретить обычные и «пивные» велосипеды

Катерина Айзпурвит
11-01-2019
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Администрация Праги-1 продолжает обсуждение вопроса введения ограничений на движение велосипедного транспорта в центре чешской столицы. По последним данным, запрет может распространиться на участок «Королевской дороги» от Староместской площади до Карлова моста.

Введение запрета на использование в центре Праги электросамокатов пока не планируется, несмотря на протесты со стороны пешеходов, которых не устраивает движение этих транспортных средств по тротуарам. Запрет на них ввела на своей территории Прага-2. На повестке дня стоит запрещение так называемых «пивных велосипедов» – передвижных баров, которые приводят в движения посетители с помощю педалей платформы с пивным бочонком.

 
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