В центре Брюсселя состоялась демонстрация цыган из Чехии, Словакии и других стран

В понедельник в центре Брюсселя состоялась демонстрация нескольких десятков цыган из Чехии, Словакии и других стран. Манифестанты вышли на улицу перед зданием Европейского парламента, как сообщил один из организаторов акции Штефан Понго, «так как правительства стран ЕС, а именно Чехии, Словакии, Испании, Португалии, Польши, Румынии и Болгарии не прислушиваются к мнению цыган».

По мнению организаторов демонстрации, "цыгане по-прежнему дискриминированы, находятся на окраине общества, а европейские средства, выделенные отдельным государствам на комплекс мер по борьбе с бедностью, касающейся цыган, оседают в основном в частных карманах".

В акции протеста принял участие чешский евродепутат Томаш Здеховский.