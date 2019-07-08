В центре Брюсселя состоялась демонстрация цыган из Чехии, Словакии и других стран

Лорета Вашкова
08-07-2019
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В понедельник в центре Брюсселя состоялась демонстрация нескольких десятков цыган из Чехии, Словакии и других стран. Манифестанты вышли на улицу перед зданием Европейского парламента, как сообщил один из организаторов акции Штефан Понго, «так как правительства стран ЕС, а именно Чехии, Словакии, Испании, Португалии, Польши, Румынии и Болгарии не прислушиваются к мнению цыган».

По мнению организаторов демонстрации, "цыгане по-прежнему дискриминированы, находятся на окраине общества, а европейские средства, выделенные отдельным государствам на комплекс мер по борьбе с бедностью, касающейся цыган, оседают в основном в частных карманах".

В акции протеста принял участие чешский евродепутат Томаш Здеховский.

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