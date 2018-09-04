В Центральной Чехии проходят учения на случай блэкаута

В Центральной Чехии проходят двухдневные учения на случай блэкаута, полного аварийного отключения всех источников электроэнергии. В тренировке принимают участие все подразделения спасательных служб. Проверяется также подготовленность ответственных лиц на случай прекращения поставок питьевой воды.
Учения подобного масштаба, в которых кроме спасателей задействованы также представители городских администраций и других государственных институций, проводятся не часто. Их главная цель - отработка действий и проверка эффективности предпринимаемых мер.
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