Архив передач

В целях эпидемиологической безопасности чешский парламент закрывает двери для публики

Катерина Айзпурвит
02-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

С целью обеспечение эпидемиологической безопасности Нижняя палата парламента Чешской Республики со вторника, 3 марта, отменяет посещение зрителей, которые могли наблюдать с галереи за работой депутатов. Также в здании парламента не будут проходить семинары и проводиться школьные экскурсии.

Такое решение принял кризисный штаб парламента на фоне распространения нового коронавируса. 1 марта в Чехии появились первые случаи инфицирования COVID-19. Депутатам рекомендовано ограничить прием посетителей. В здание доставлены средства дезинфекции.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 