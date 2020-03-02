В целях эпидемиологической безопасности чешский парламент закрывает двери для публики

С целью обеспечение эпидемиологической безопасности Нижняя палата парламента Чешской Республики со вторника, 3 марта, отменяет посещение зрителей, которые могли наблюдать с галереи за работой депутатов. Также в здании парламента не будут проходить семинары и проводиться школьные экскурсии.

Такое решение принял кризисный штаб парламента на фоне распространения нового коронавируса. 1 марта в Чехии появились первые случаи инфицирования COVID-19. Депутатам рекомендовано ограничить прием посетителей. В здание доставлены средства дезинфекции.