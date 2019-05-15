В Будапеште состоялась встреча президентов Чехии и Венгрии

Президент Милош Земан, находящийся в Будапеште с трехдневным официальным визитом, встретился 15 мая со своим венгерским коллегой Яношем Адером. Во дворце Шандора, официальной резиденции венгерского президента, главу Чехии встречали с воинскими почестями. Автомобиль чешского президента, в котором он прибыл на встречу вместе с супругой, сопровождали венгерские конные гусары.

Лидеры двух стран обсудили вопросы чешско-венгерского сотрудничества, поддержку ядерной энергетики и реформирование Евросоюза. Милош Земан назвал Венгрию «защитницей европейской культуры», а наплыв мигрантов сравнил с вторжением в Южную и Центральную Европу Османской империи.