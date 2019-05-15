В Будапеште состоялась встреча президентов Чехии и Венгрии

Катерина Айзпурвит
15-05-2019 oбновлено
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Милош Земан, находящийся в Будапеште с трехдневным официальным визитом, встретился 15 мая со своим венгерским коллегой Яношем Адером. Во дворце Шандора, официальной резиденции венгерского президента, главу Чехии встречали с воинскими почестями. Автомобиль чешского президента, в котором он прибыл на встречу вместе с супругой, сопровождали венгерские конные гусары.

Лидеры двух стран обсудили вопросы чешско-венгерского сотрудничества, поддержку ядерной энергетики и реформирование Евросоюза. Милош Земан назвал Венгрию «защитницей европейской культуры», а наплыв мигрантов сравнил с вторжением в Южную и Центральную Европу Османской империи.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31