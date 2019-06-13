В Будапеште состоялась неформальная встреча премьер-министров стран Вышеградской четверки

Тимур Кашапов
13-06-2019
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Премьер-министры стран Вышеградской четверки не достигли консенсуса в отношении конкретных кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш после окончания неформальной встречи глав правительств ЧР, Словакии, Польши и Венгрии, которая состоялась в Будапеште.

Председатель Еврокомиссии – самая важная должность, и Европейский Союз должен найти кого-то, кто имеет все предпосылки для исполнения соответствующих обязанностей, подчеркнул Бабиш, уточнив, что имя действующего вице-президента Еврокомисии по энергосоюзу Мароша Шефчовича «упоминалось лишь вскользь».

Страны Вышеградской четверки также поддержали ЕС, который собирается начать переговоры о вступлении в сообщество Северной Македонии, поскольку страна выполнила все условия, сменив даже название, отметил глава чешского правительства. По словам Бабиша, до конца текущей недели он собирается встретиться со своим коллегой – премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.

Тимур Кашапов
13-06-2019
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