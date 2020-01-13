Архив передач

В Бржецлави после реконструкции открылось старинное здание ж/д вокзала

Эва Туречкова
13-01-2020
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В г. Бржецлав, вблизи чешско-австрийской и чешско-словацкой границ, в понедельник открылось после реконструкции старинное здание железнодорожного вокзала 1889 года. Стоимость работ превысила 70 млн крон.

В части вокзала будет создан железнодорожный музей, напоминающий об истории этого вида перевозок на территории чешских земель.

Первый поезд в Бржецлави был торжественно встречен в 1839 году, являясь одновременно первым в истории железнодорожным составом, прибывшим в страну.

 
 
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