В Бржецлави после реконструкции открылось старинное здание ж/д вокзала

В г. Бржецлав, вблизи чешско-австрийской и чешско-словацкой границ, в понедельник открылось после реконструкции старинное здание железнодорожного вокзала 1889 года. Стоимость работ превысила 70 млн крон.
В части вокзала будет создан железнодорожный музей, напоминающий об истории этого вида перевозок на территории чешских земель.
Первый поезд в Бржецлави был торжественно встречен в 1839 году, являясь одновременно первым в истории железнодорожным составом, прибывшим в страну.
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