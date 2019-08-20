В Брно хотят назвать парк именем девушки, убитой в 1969 г., во время демонстрации против оккупации Чехословакии

Жительница Брно подала в администрацию центрального района города заявление, в котором предлагает назвать из парков именем Дануши Музикаржовой. В августе 1969 г. 18-летняя девушка была застрелена полицейским в ходе демонстрации протеста в первую годовщину оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора. Инициатором переименования выступила бывшая диссидентка, участница движения «Хартия-77» Симона Градилкова.

В настоящее время на месте гибели Дануши Музикаржовой, которая погибла от пули в затылок, установлена мемориальная доска. Парк, который предлагается назвать в ее честь, находится рядом с этим местом. Всего в ходе протестов в августе 1969 года в Брно было убито два человека. Второй жертвой стал 18-летний Станислав Валеграха, возвращавшийся с работы домой и погибший от выстрела в спину.

Решение о переименовании может быть принято уже осенью этого года, после рассмотрения заявления соответствующими комиссиями.