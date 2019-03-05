В Брно столкнулись два поезда, на месте около 20 раненых

На главном железнодорожном вокзале в Брно, являющемся вторым по величине городе Чехии, утром, 5 марта, столкнулись два поезда, оказавшиеся на одной колее. По имеющейся информации, на месте около двадцати раненых, однако их число еще может измениться. Всего спасателям из обоих поездов пришлось эвакуировать около 250 человек.

Авария произошла около восьми утра. Вокзал частично перекрыт, движение проходит по запасным путям. По словам пресс-секретаря Железнодорожной инспекции Мартина Драпала, причиной аварии, скорее всего, стал человеческий фактор, когда машинист одного из поездов по ошибке въехал не на тот путь.