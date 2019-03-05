В Брно столкнулись два поезда, есть раненые

На главном железнодорожном вокзале в Брно, втором по величине городе Чехии, утром 5 марта столкнулись два поезда, оказавшиеся на одной колее. По имеющейся информации, на месте около двадцати раненых, однако их число еще может измениться. Всего спасателям пришлось эвакуировать из обоих составов около 250 человек.

Авария произошла около восьми утра. Вокзал частично перекрыт, движение проходит по запасным путям. По словам пресс-секретаря Железнодорожной инспекции Мартина Драпала, причиной, скорее всего, стал человеческий фактор: машинист одного из поездов по ошибке въехал не на тот путь.