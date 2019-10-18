Архив передач

В Брно стартует фестиваль Prototyp

Эва Туречкова
18-10-2019
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В выставочном центре Брно в пятницу стартует фестиваль Prototyp, объединяющий под одной крышей художников, ученых и любителей технологических новинок. В рамках мероприятия состоятся воркшопы, лекции, музыкальные выступления и шоу для детей.

В экспозиции, посвященной искусству, будут представлены статуи Томаша Медка и Павлы Никитиной, созданные при помощи 3D-печати. Посетители смогут познакомиться с проектами на основе искусственного интеллекта, и побывать в виртуальном мире.

Фестиваль Prototyp будет проходить до воскресенья включительно.

 
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