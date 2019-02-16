В Брно стартует фестиваль моды «Styl а Kabo»

Международная ярмарка стиля и модных тенденций «Styl а Kabo» пройдет в эти выходные в центральном выставочном в центре Брно. Всего в мероприятии участвует свыше 250 компаний, 40% из которых - участники из-за рубежа. Гости фестиваля смогут увидеть изделия производителей более, чем из 21 стран. Ярмарка имеет формат B2B, то есть она проводится в первую очередь для работников в области моды и швейного производства.

В этом году на ярмарке будет открыта новая секция - Design Street, в которой представлены начинающие креативные дизайнеры, готовые шить не только индивидуальные заказы, но и сотрудничать с небольшими магазинами.