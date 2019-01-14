В Брно состоится торжественный митинг в память Яна Палаха, погибшего 50 лет назад

Поступок Яна Палаха, совершившего самоссожение в знак протеста против ввода в Чехословакию войск стран Варшавского договора в 1968 году, по случаю 50-летия этого акта в среду, 16 января, вспомнят участники торжественного митинга. Мероприятие состоится на площади Свободы в Брно.

Организаторы митинга из общественной организации Společně Brno также принесут на площадь памятную гранитную доску, посвященную жертвам коммунистического режима, и портрет Палаха, погибшего в результате полученных травм 19 января. Полувековой юбилей этого знакового для Чехии события, о котором в 1969 году писали не только в отечественной, но и в зарубежной прессе, на этой неделе отметят по всей стране.