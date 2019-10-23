В Брно проходит конференция, посвященная будущему автомобилестроения

В Брно в среду проходит ежегодная конференция, посвященная будущему автомобильной промышленности. С докладами выступают 15 представителей крупнейших автомобильных заводов страны, а также компаний Zetor и SOR.
Основная цель мероприятия – обозначить новейшие тренды в указанной отрасли и ожидаемые сценарии развития автомобилестроения. Обсуждаться будет также использование робототехники и будущее электрокаров. Акция проходит в 16-й раз.
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