В Брно проходит конференция, посвященная будущему автомобилестроения

В Брно в среду проходит ежегодная конференция, посвященная будущему автомобильной промышленности. С докладами выступают 15 представителей крупнейших автомобильных заводов страны, а также компаний Zetor и SOR.

Основная цель мероприятия – обозначить новейшие тренды в указанной отрасли и ожидаемые сценарии развития автомобилестроения. Обсуждаться будет также использование робототехники и будущее электрокаров. Акция проходит в 16-й раз.