В Брно прошла демонстрация под лозунгами обвинений в адрес премьера

Несколько сотен человек собрались вечером 28 сентября на площади Свободы в Брно, чтобы выразить сое отрицательное отношение к премьер-министру Чехии Андрею Бабишу. Манифестанты указывали на то, что хотя прокуратура закрыла уголовное дело в отношении главы кабинета, конфликт интересов в случае Андрея Бабиша, пришедшего в политику из крупного бизнеса, сохраняется.

В адрес премьера звучали обвинение в оказании давления на СМИ, протестующие напоминали, что он являлся агентом госбезопасности во времена ЧССР. Также участники акции указывали, что премьер ведет политику по повышению задолженности страны. Организатором акции под названием «Шаги за демократию» выступило общественное движение «Общее Брно». В числе выступивших на манифестации были бывший конституционный судья Элишка Вагнерова и сенатор Томаш Голань.