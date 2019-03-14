В Брно пройдет JazzFest Brno

Тимур Кашапов
14-03-2019
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В Брно открывается фестиваль JazzFest Brno. На мероприятии ежегодно представлен широкий спектр джаза и связанных с ним жанров, в 2019 году сохранится традиционный и зарекомендовавший себя формат двойных концертов с ночными джем-сессиями.

До 30 апреля на сценах театра Reduta, в Культурном доме, культурном центре Semilasso, в музыкальных клубах и в Академии музыкального и театрального искусства им. Яначека состоятся концерты всемирно известных исполнителей джаза, а также талантливых молодых исполнителей. Среди приглашенных звезд трубач Питер Эванс, британская группа GoGo Penguin, американский джазмен Стэнли Кларк и др.

 
 
 
 
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