В Брно пройдет Гран-при Чешской Республики по мотогонкам

Со 2 по 4 августа на знаменитом автомотодроме в Брно состоится главное событие спортивного лета – Гран-при Чешской Республики по шоссейно-кольцевым мотогонкам серии MotoGP. Гонка проводится на знаменитой трассе Automotodrom Brno, которая носит имя первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика.

Самыми успешными гонщиками трассы имени Масарика являются итальянцы Макс Бьяджи и Валентино Росси, одержавшие по семь побед. Чешские пилоты за всю историю Гран-при ЧР сумели лишь раз подняться на подиум, когда в 2007 году третье место в категории 125 см3 занял Лукаш Пешек. Единственным чешским представителем элитного класса MotoGP, который примет участие в Гран-при Чехии в текущем сезоне, станет Карел Абрахам.