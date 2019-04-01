В Брно произошло крупное ДТП

В Брно на перекрестке улиц Масна и Кршенова произошло лобовое столкновение трамвая и троллейбуса, в результате которого пострадало более пятидесяти человек. По словам представителя Службы скорой медицинской помощи Южноморавского края Михаэлы Ботховой, на месте происшествия находятся пожарные, полиция и спасатели.

ДТП случилось около часа дня. «По нашей информации, двенадцать пассажиров получили серьезные травмы, в том числе многочисленные переломы и ушибы, у тридцати восьми человек – легкие ранения», - пояснила Ботова.