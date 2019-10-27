Архив передач

В Брно привезут легендарное золото инков

Лорета Вашкова
27-10-2019
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Вскоре в Брно привезут легендарное золото инков из Южной Америки. В павильоне С Выставочного центра площадью более 2000 кв м с ноября будут представлены свыше 100 ритуальных золотых принадлежностей, одолженных Перу.

Об этом чешское агентство ČTK информировал Maртин Звоничек от имени организаторов выставки в лице JVS Group. Выставкa продлится до конца января 2020 года.

 
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