Вскоре в Брно привезут легендарное золото инков из Южной Америки. В павильоне С Выставочного центра площадью более 2000 кв м с ноября будут представлены свыше 100 ритуальных золотых принадлежностей, одолженных Перу.
Об этом чешское агентство ČTK информировал Maртин Звоничек от имени организаторов выставки в лице JVS Group. Выставкa продлится до конца января 2020 года.
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