В Брно представили преимущества строительства с использованием керамического бетона

На Международной ярмарке строительных материалов, проходящей в Брно, посетители могут ознакомиться также с технологией строительства с использованием керамического бетона. В Брно технологию представляет словацкая фирма Ceramic Houses, которая использует данный материал для строительства зданий в Словакии уже десять лет.

Материал, подчеркивают представители этой компании, сочетает в себе преимущества кирпича и панелей. «Толщина внешних несущих стен из кирпича чаще всего составляет около 30 см, тогда как при использовании керамического бетона и сохранении всех теплоизоляционных свойств толщина стен не превышает 15 см, что при строительстве домов и коттеджей с площадью до 100 кв м. позволяет сэкономить 8 м2 площади.

Стройка занимает в данном случае более короткий срок, чем возведение кирпичного дома. Материал рекомендуется для строительства коттеджей высотой не более двух этажей», - рассказал руководитель экономического отделения компании Houses Томаш Андрезал.