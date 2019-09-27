В Брно построят масштабный научный комплекс

2,5 миллиарда крон (почти 100 миллионов евро) будет инвестировано в строительство в Брно специализированного научно-исследовательского комплекса. В новом центре, получившем название Mendel Quarter, согласно планам, будут трудиться ученые со всего мира – эксперты по борьбе с засухой, специалисты по кибернетической безопасности или, например, исследователи, занимающиеся вопросом борьбы с глобальными климатическими изменениями. Центр Mendel Quarter должен стать также штаб-квартирой первого в Чехии научного центра ООН.

В рамках исследовательского центра в Брно для ученых будет построено также 200 квартир.