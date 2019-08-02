В Брно открываются соревнования по мотогонкам Grand Prix Чешской Республики

Катерина Айзпурвит
02-08-2019
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Тысячи любителей мотоспорта съезжаются в Брно, где со 2 по 4 августа проходит Гран-при Чешской Республики по шоссейно-кольцевым мотогонкам серии MotoGP. Заезды проходят на трассе Automotodrom Brno им. Т.Г. Масарика. Единственным чешским представителем элитного класса MotoGP, который примет участие в Гран-при Чехии в текущем сезоне, является пилот Карел Абрахам.

Полиция, отслеживающая дорожную ситуацию, прогнозирует заторы на дорогах вокруг Брно утром субботы и в воскресенье. Ожидается, что на Гран-при съедется несколько десятков тысяч зрителей.

 
 
 
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