В Брно открылась Международная строительная выставка

Эва Туречкова
27-02-2019
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В выставочном комплексе г. Брно в среду открывается четырехдневная Международная строительная выставка. В рамках экспозиции будут представлены новейшие строительные материалы, спецтехника и оборудование, системы автоматизации зданий, а также проекты по городскому и загородному строительству.

На выставке представятся 250 участников, преимущественно из Чешской Республики. В рамках мероприятия организованы тематические дни: среда посвящена водному хозяйству, четверг –пожарной охране, пятница - безбарьерному жилью, а суббота – здоровому жилью.

 
 
 
 
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