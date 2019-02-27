В Брно открылась Международная строительная выставка

В выставочном комплексе г. Брно в среду открывается четырехдневная Международная строительная выставка. В рамках экспозиции будут представлены новейшие строительные материалы, спецтехника и оборудование, системы автоматизации зданий, а также проекты по городскому и загородному строительству.

На выставке представятся 250 участников, преимущественно из Чешской Республики. В рамках мероприятия организованы тематические дни: среда посвящена водному хозяйству, четверг –пожарной охране, пятница - безбарьерному жилью, а суббота – здоровому жилью.