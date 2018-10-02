В Брно откроется самый большой 3D-планетарий в Центральной Европе

Лорета Вашкова
02-10-2018
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Посетители Обсерватории и планетария в Брно, который является центром популяризации различных наук, включая астрономию, с 5 октября смогут полюбоваться звездами и планетами в новом качестве и с наиболее ярким различием цвета компонентов. Во вторник сотрудники центра представили журналистам новый 3D – планетарий, построенный для создания максимального стереоскопического эффекта. По словам сотрудников, это самый большой планетарий, работающий на проекторах с поддержкой 3D в Центральной Европе. В его оснащение город инвестировал 39 миллионов крон (1,5 млн евро), еще 10 млн крон потребовали реконструкция здания и преобразования технического характера.

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