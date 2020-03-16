Архив передач

В Брно организуют доставку бесплатных обедов пожилым жителям города

Катерина Айзпурвит
16-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Группа предпринимателей и отельеров создает систему доставки бесплатных обедов жителям Брно старше 65 лет, которым из-за угрозы заражение коронавирусом не рекомендовано выходить на улицу. Некоторые из них лишены возможности приобретать продукты первой необходимости.

К доставке обедов активисты намерены привлечь таксистов и волонтеров, чтобы ограничить передвижение людей по улице. Инициаторы проекта намерены запустить мобильное приложение, которое позволит распространить начинание на всю территорию Чехии.

Акция стартует уже 16 марта: из отеля Grand в Брно будет доставлено 150 обедов.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 