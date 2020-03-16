В Брно организуют доставку бесплатных обедов пожилым жителям города

Группа предпринимателей и отельеров создает систему доставки бесплатных обедов жителям Брно старше 65 лет, которым из-за угрозы заражение коронавирусом не рекомендовано выходить на улицу. Некоторые из них лишены возможности приобретать продукты первой необходимости.

К доставке обедов активисты намерены привлечь таксистов и волонтеров, чтобы ограничить передвижение людей по улице. Инициаторы проекта намерены запустить мобильное приложение, которое позволит распространить начинание на всю территорию Чехии.

Акция стартует уже 16 марта: из отеля Grand в Брно будет доставлено 150 обедов.