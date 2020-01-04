В Брно неизвестные осквернили мечеть

Вечером 3 января 2020 года неизвестные разрисовали мечеть в центре Брно, второго по величине города Чехии. Вандалы при помощи аэрозольной краски, которую обычно используют при рисовании граффити, нанесли на стену здания надпись «Хватит распространять ислам в Чехии! Иначе мы убьем вас». Мечеть на улице Виденьска является единственной в Брно. Она уже неоднократно подвергалась нападению неизвестных вандалов.

Как сообщил пресс-секретарь полиции города Брно Богумил Малашек, расследование было начато 3 января. В интересах следствия более подробная информация в настоящее время не разглашается.

Глава мусульманских общин в Чешской Республике Муниб Хасан Алрави подтвердил, что нападение на мечеть не первое, однако произошло оно после долгого спокойного периода. «Инцидент мы воспринимаем всерьез и видим в этом прямую угрозу, ведь это не анонимная реплика в Интернете. Это происшествие следует рассматривать в свете нападений на мечети во всем мире, а также учитывать мрачную атмосферу и тяжелые настроения в Чешской Республике», — сообщил он в интервью ČTK.