В Брно можно вновь полюбоваться видами города с высоты птичьего полета

Полюбоваться панорамой Брно с колеса обозрения, которое будет расположено на Моравской площади, вновь смогут жители и гости города. Высота колеса составляет 33 метра. Компания-установщик уже начала монтажные работы по установке аттракциона.

Первые посетители смогут покататься на колесе обозрения уже на следующей неделе ежедневно за исключением ненастных дней вплоть до 10 ноября, когда на местной площади приступят к приготовлениям по устройству предрождественских ярмарок. 22 ноября колесо обозрения возобновит свою работу до 23 декабря.