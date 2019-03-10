В Брно из-за подозрений в коррупции задержаны 9 чиновников и предпринимателей

Эва Туречкова
10-03-2019
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Чешская полиция в Брно задержала девять человек из-за подозрений в коррупции и организованной преступности при размещении государственных заказов. Пятеро находятся в СИЗО. Среди них - член городского совета от движения ANO в районе Брно-центр Иржи Свахула, глава отдела инвестиций брненской мэрии Петр Лишкутин, а также трое предпринимателей в сфере строительства и торговли недвижимостью. Всем обвиняемым грозит тюремное заключение сроком от 10,5 лет. Двое подозреваемых сотрудничают со следствием.

По сообщению чешского информагентства ЧТК, Свахула, который также является спонсором ANO и членом наблюдательного совета госпредприятия ČD Cargo, возможно, проходит и по делу попыток повлиять на решение антимонопольного ведомства в интересах фирмы Kapsch, эксплуатирующей систему сбора дорожных пошлин в Чехии.

 
 
 
 
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