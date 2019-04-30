В Братиславе проходит встреча министров иностранных дел Чехии, Словакии, Венгрии, Польши и Турции

Катерина Айзпурвит
30-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

На саммите в Братиславе, в котором принимают участие главы МИД Вышеградской четверки (Чехии, Словакии, Венгрии и Польши) и министр иностранных дел Турции, стороны рассматривают такие вопросы как ситуация на Ближнем Востоке, проблема миграции и борьба с терроризмом.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек обсудил ряд вопросов с коллегами по Вышеградской четверке, после чего к ним присоединился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Стороны обменялись мнениями по вопросу отношений Турции с ЕС, включая переговоры между Анкарой и Брюсселем по вступлению страны в Евросоюз, которые проходят с 2005 года. В марте текущего года Европарламент вынес постановление о приостановке переговорного процесса о вступлении Турции в ЕС.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 