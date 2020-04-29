В больнице г. Марианске-Лазне медикам помогают военнослужащие

На помощь медперсоналу больницы в г. Марианске-Лазне, в которой в минувшую неделю произошла вспышка коронавируса, был направлен десяток военнослужащих Армии ЧР. По данным на утро среды, количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 увеличилось на 59 и составило 7504 заражений. 2948 человек уже вылечились, зафиксировано 227 смертей пациентов с диагнозом Covid-19. В настоящее время в стране борются с инфекцией 4329 человек, сообщает Минздрав Чехии. Вирус наиболее распространен в Праге, а также Карловарском, Оломоуцком и Плзеньском краях.