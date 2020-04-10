Архив передач

В ближайшие дни в ЧР прибудет 6 самолетов с медицинскими изделиями из Китая

Ирина Ручкина
10-04-2020
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В течение длинных, пасхальных, выходных с пятницы, 10 апреля, по понедельник, 13 апреля, в Чешскую Республику должно прибыть шесть самолетов из Восточного Китая с медикаментами для борьбы с эпидемией Сovid-19. Первый самолет приземлился в пятницу, 10 апреля, в 07:00 часов утра в Праге в аэропорту Рузине, откуда груз был доставлен на полицейский склад у города Опочинек близ Пардубице. Оттуда медикаменты начнут транспортировать в отдельные регионы страны.

Чешская Республика приобрела у Китая медикаменты и медицинские изделия на сумму в несколько миллиардов крон. Первый самолет, доставивший экспресс-тесты на коронавирус, прибыл в Чехию 18 марта. Благодаря воздушному мосту из Китая, который организовало министерство внутренних дел ЧР, в страну прибыло 25 самолетов, доставивших около 550 тонн масок, респираторов и других медицинских материалов.

 
 
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