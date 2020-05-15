В библиотеке Моравии обнаружили ранее неизвестную рукопись XIV века

В библиотечном собрании музея Юго-Восточной Моравии в Злине был обнаружен неизвестный рукописный текст на пергаменте. Готическое минускульное письмо специалисты датируют концом XIV века. Пергамент оказался самым древним из раритетов библиотеки, где ранее старейшей книгой считалась грамматика греческого языка, напечатанная в 1535 г. в Базеле.
Старинный пергамент был вложен в книгу, изданную в Мюнхене в 1604 г. Рукопись содержит отрывок из Миссала – богослужебной книги, содержащей тексты мессы. До наших дней дошли четыре страницы пергамента размером 32 на 23 см. Латинский текст записан черными чернилами, с красными и синими буквицами. Рукопись иллюстрирована растительным орнаментом, выполненным красным, синим, белым, зеленым и золотым цветами.
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