В Берлине вскрыли могилу «пражского мясника» Рейнхарда Гейдриха

Берлинская полиция расследует вскрытие безымянной могилы, в которой лежат останки одного из нацистских лидеров Рейнхарда Гейдриха. В мае 1942 году на обергруппенфюрера СС, занимавшего должность исполняющего обязанности протектора Богемии и Моравии, было совершено покушение, осуществленное чехословацкими диверсантами, заброшенными на оккупированную территорию из Великобритании. В результате полученного ранения «пражский мясник» скончался.

После войны останки Гейдриха, как и других лидеров Третьего рейха, были перезахоронены в безымянных могилах, чтобы сторонники нацизма не превратили их в места поклонения. Гейдрих был известен как любимец и инициатор «окончательного решения еврейского вопроса». После его смерти нацисты провели в протекторате «гейдрихиаду» – террор населения, сопровождавшийся массовыми казнями.

Немецкая полиция утверждает, что вскрывший могилу Гейдриха на кладбище инвалидов в центре Берлина, вероятно, знал о местонахождении останков. По предварительной информации, из захоронения ничего похищено не было. Полиция начала расследование происшествия.