В Берлине вскрыли могилу «пражского мясника» Рейнхарда Гейдриха

Берлинская полиция расследует вскрытие безымянной могилы, в которой лежат останки одного из нацистских лидеров Рейнхарда Гейдриха. В мае 1942 году на обергруппенфюрера СС, занимавшего должность исполняющего обязанности протектора Богемии и Моравии, было совершено покушение, осуществленное чехословацкими диверсантами, заброшенными на оккупированную территорию из Великобритании. В результате полученного ранения «пражский мясник» скончался.
После войны останки Гейдриха, как и других лидеров Третьего рейха, были перезахоронены в безымянных могилах, чтобы сторонники нацизма не превратили их в места поклонения. Гейдрих был известен как любимец и инициатор «окончательного решения еврейского вопроса». После его смерти нацисты провели в протекторате «гейдрихиаду» – террор населения, сопровождавшийся массовыми казнями.
Немецкая полиция утверждает, что вскрывший могилу Гейдриха на кладбище инвалидов в центре Берлина, вероятно, знал о местонахождении останков. По предварительной информации, из захоронения ничего похищено не было. Полиция начала расследование происшествия.
Владимир Кара-Мурза: «Наша цель – приблизить день, когда в Европе не будет диктаторских режимов»
Милан Кундера. Неспешность получения чешского паспорта
Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
Решение об установке памятника «власовцам» в Праге вызвало возмущение у Посольства РФ