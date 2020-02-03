Архив передач

В бэби-бокс г. Оломоуц был отдан мальчик

Эва Туречкова
03-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В бэби-боксе города Оломоуц был в воскресенье найден и передан на усыновление новорожденный мальчик. Врачи дали ему имя Антонин.

Это по счету уже 201-й ребенок, которого удалось спасти благодаря специализированным инкубаторам для анонимного отказа от только что родившихся детей.

Напомним, что в момент, когда в бэби-бокс кладут ребенка, включается обогрев и вентиляция, а также подается сигнал персоналу. Инкубаторы устанавливаются в больницах и иных учреждениях, где работают врачи, способные немедленно позаботиться о малыше. За отказ от новорожденного посредством бэби-бокса матери не грозит уголовное преследование.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 