В бэби-бокс г. Оломоуц был отдан мальчик

В бэби-боксе города Оломоуц был в воскресенье найден и передан на усыновление новорожденный мальчик. Врачи дали ему имя Антонин.

Это по счету уже 201-й ребенок, которого удалось спасти благодаря специализированным инкубаторам для анонимного отказа от только что родившихся детей.

Напомним, что в момент, когда в бэби-бокс кладут ребенка, включается обогрев и вентиляция, а также подается сигнал персоналу. Инкубаторы устанавливаются в больницах и иных учреждениях, где работают врачи, способные немедленно позаботиться о малыше. За отказ от новорожденного посредством бэби-бокса матери не грозит уголовное преследование.