В авиашоу в Градце-Кралове принимают участие «Балтийские пчелы»

Эва Туречкова
01-09-2018
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В аэропорту г. Градце-Кралове в субботу открылся 25-й международный авиационный фестиваль CIAF. В двудневном мероприятии принимают участие четыре десятка военных и гражданских самолетов и вертолетов из восьми стран.

Главные изюминки авиашоу - показ украинского истребителя SU-27, а также акробатическое выступление пилотажной группы Baltic Bees («Балтийские пчёлы»)из Латвии, которая летает на самолетах L-39 С Albatros. Название группы отражено как в раскраске самолетов, так и в элементах формы пилотов.

По словам организаторов, в честь 100-й годовщины возникновения самостоятельной Чехословакии будет представлен и ряд исторических самолетов. Летная программа в оба дня начинается в 11 часов и заканчивается в 17 часов.

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