В августе 2019 г., как и в июле, безработица в Чехии составила 2,7%

Как сообщает Управление по трудоустройству Чехии, в августе 2019 г. безработица в стране осталась на том же уровне, что и в июле, составив 2,7%. Без работы было менее 205 тыс. человек, что является самым низким показателем для августа с 1996 г.

Количество вакантных рабочих мест в августе вновь увеличилось, составив 350,5 тыс. В 75% случаев работодатели указывали, что готовы принимать на эти места иностранцев. Наибольшее количество незанятых вакансий в августе предлагалось в Праге. Компании искали строительных рабочих, монтажников, уборщиц, гостиничный персонал, водителей грузовиков, крановщиков, складских рабочих, сварщиков, поваров. При этом высоким спросом пользуются также IT-специалисты.