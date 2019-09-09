В августе 2019 г., как и в июле, безработица в Чехии составила 2,7%

Катерина Айзпурвит
09-09-2019
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Как сообщает Управление по трудоустройству Чехии, в августе 2019 г. безработица в стране осталась на том же уровне, что и в июле, составив 2,7%. Без работы было менее 205 тыс. человек, что является самым низким показателем для августа с 1996 г.

Количество вакантных рабочих мест в августе вновь увеличилось, составив 350,5 тыс. В 75% случаев работодатели указывали, что готовы принимать на эти места иностранцев. Наибольшее количество незанятых вакансий в августе предлагалось в Праге. Компании искали строительных рабочих, монтажников, уборщиц, гостиничный персонал, водителей грузовиков, крановщиков, складских рабочих, сварщиков, поваров. При этом высоким спросом пользуются также IT-специалисты.

 
 
 
 
 
 
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